В Волгограде двое малолеток за неделю угнали пять машин

В последнее время в Красноармейском районе Волгограда участились случаи угона автомобилей. За неделю в полицию поступило сразу пять обращений от автовладельцев, которые не нашли утром свои машины, которые они с вечера припарковали во дворах. Что примечательно, все угнанные машины – марки «ВАЗ». К воскресенью сотрудники угрозыска отдела полиции №8 УМВД по Волгограду вышли на след угонщиков, и 14 февраля 2021 года их задержали. Оказалось, что это дело рук двух малолетних воришек: одному из них всего 16 лет, второму – 18.

- Эти юноши – жители Советского района Волгограда. Младший из них уже был ранее судим за кражу, и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В угонах они признались сразу. Оправдываются, мол, просто брали покататься. По ночам они вскрывали машины, заводили путем соединения проводов, а потом катались по городу, пока в не заканчивался бензин, - приводят пояснений малолетних угонщиков в городской полиции.

Все угнанные машины нашли, к счастью, в целости и сохранности. Все автомобили уже вернули законным владельцам. А собранные за задержанных материалы передали в следственные органы.