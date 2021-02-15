В День влюбленных у многоэтажки нашли тело молодой волгоградки

Около восьми часов вечера 14 февраля в День всех влюбленных в Советском районе Волгограда у 16-этажного жилого дома по улице Ярославской очевидцы обнаружили тело 33-летней женщины. К тому моменту она уже не подавала признаков жизни. Волгоградцы сообщили о трагедии в правоохранительные органы.

Сотрудники следкома осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, соседей, родных погибшей. Им предстоит установить все обстоятельства смерти жительницы города-героя.

- Организована процессуальная проверка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По предварительной информации, женщина умерла в результате падения с большой высоты – об этом свидетельствуют характерные травмы. Также известно, что погибшая страдала психическим расстройством.