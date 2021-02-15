В феврале волгоградцы получат пенсии раньше обычного срока

Пенсии волгоградцам (которые обычно получают выплаты 21 числа) переведут на карточки 20 февраля. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В этом году День защитника Отечества, который в России празднуют 23 февраля, выпадает на вторник. И по решению Роструда 21, 22 и 23 февраля будут выходными днями. В связи с чем волгоградцам, которые получают пенсию в эти дни, деньги на счета переведут заранее – до праздничных дней.

- Это коснется только тех волгоградских пенсионеров, которые получают пенсию через кредитные учреждения (банки) 21 числа каждого месяца. То есть те, кто должен был получить деньги 21 февраля, получат их 20 февраля, - поясняют "КП-Волгоград" в волгоградском отделении Пенсионного Фонда России.

Напомним, что эта неделя – с 15 по 20 февраля – будет единственная в этом году с шестью рабочими днями. А все потому, что рабочий день с 22 февраля перенесли на субботу 20 февраля. Из-за этого корректируют свою работу и все социальные и финучреждения.