В новом эко-парке Волгограда сгорела новенькая баня

Вчера, 14 февраля, кто-то из волгоградцев, видимо, решил отметить день всех влюбленных в баньке в новом эко-парке, который не так давно построили у Ангарского пруда. Но праздник едва не закончился трагедией – в деревянной бане вспыхнул пожар. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, сообщении о возгорании на улице Знаменская в Дзержинском районе города поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы примерно в 14.40.

- На улице в деревянной бане размером 4х6 метров горела обрешетка кровли по всей площади. За полчаса пожар потушили, погибших и пострадавших нет, - отчитываются в пожарном ведомстве.

Причину возгорания установят эксперты, но по предварительным данным к пожару привела неисправность дымохода. Хотя баньки там построены совсем недавно.

Почти одновременно – в 14.50 вспыхнула еще одна баня, правда, в селе Госстанция Камышинского района. И тоже по причине неисправности дымохода. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.