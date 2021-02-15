В центре Волгограда оштрафовали владелицу парфюмерного магазина

Роспотребнадзор по Волгоградской области выявил грубое нарушение в одном из парфюмерных магазинов в Центральном районе Волгограда: владелица торговой точки закупала духи и туалетную воду сомнительного производства. Ни маркировки, ни документов, поясняющих происхождение товара инспекторы ведомства вместе с коллегами из Южного таможенного управления, не нашли. После рейда магазин остался пуст - продукцию по закону пришлось изъять.

- Вся имеющаяся продукция в количестве 62 единицы на общую сумму 28930 рублей была арестована, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Специалисты пояснили, что подобные товары обязательно подлежат специальной идентификации в виде штрих-кода на упаковке или этикетке. Иначе предпринимателям грозят большие штрафы. Владелицу магазина привлекут по статье административного кодекса и накажут рублем.