В Волгограде заработали сразу два новых детских сада

Новый детсад в поселке ГЭС примет детвору 16 февраля. Фото администрации Волгограда.

Сегодня, 15 февраля, свои двери распахнул новый детский садик в Кировском районе Волгограда (№377 на улице Колосовая). А завтра детвору будет принимать сад в Тракторозаводском районе (в поселке ГЭС). Оба учреждения были построены с нуля, оба могут принять по 140 детей. Их сдали в конце 2020-го, теперь они прошли лицензирование, туда закупили новое оборудование и мебель, игрушки и инвентарь, и раздали родителям путевки на малышей.

В Кировском районе открывают семь групп по 20 детей, в том числе две ясельные с малышами до 3 лет. В саду на улице Героев Шипки (который стал филиалом МОУ ДОУ №201) тоже будет семь групп.

- В каждой группе есть спальня, игровая комната, санузел, раздевалка и даже шкафчики со встроенной сушилкой для обуви. Здесь есть и кабинеты допобразования, и кабинет логопеда, во дворе беседки и качели, - рассказывают в мэрии Волгограда.

К слову, весной 2021-го такой же новый детский сад откроют и в Советском районе – по улице Добрушина, 27. Новый детский сад в микрорайоне «Родниковая долина» станет филиалом МОУ ДОУ «Долина детства» №7.