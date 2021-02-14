В Волгограде продают здание бывшей военной комендатуры

Фото с сайта Дом.рф

В Волгограде выставили на продажу здание и участок по улице Огарева, 20. Лакомый кусочек земли в самом центре города, с пустующими зданиями. Раньше здесь располагалась военная комендатура, потом здание опустело, а после пожара в 2019-м превратилось в «заброшку». Многие бизнесмены заглядывались на этот участок, но Минобороны выставило его на аукцион только сейчас.

Как следует из документации, представленной на сайте Дом.рф (где и разместили объявление о торгах), продаются пять зданий, 1 сооружение и земельный участок 0,21 гектара.

«Минобороны продаёт фактически заброшенное здание. С одной стороны это хорошо, так как военным дом не нужен и никаких перспектив у здания при них нет. С другой стороны, там большой двор и велик будет соблазн нового собственника построить на участке какую-нибудь очередную «свечку», а историческое здание сделать этаким «входом» в свечку. Примеров таких в России полно, и в Волгограде они есть», - отреагировал на эту новость известный в Волгограде историк-краевед Роман Шкода.

Напомним, что здание на Огарева, 20 не простое. Оно было построено еще в 19 веке. Это был купеческий дом, потом в нем располагалась мечеть. Сегодня оно является памятником регионального значения. В прошлом году мусульманская община Волгоградской области уже изъявила желание выкупить данные строения, которые, как они считают, являются достоянием мусульман. Что же все-таки будет в этом историческом месте, узнаем, когда появится новый собственник.