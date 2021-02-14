Юг Волгограда застыл в семибалльной пробке из-за массового ДТП

Мост через ВДСК застыл в пробке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для водителей, которым сегодня пришлось пересекать Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе Волгограда, День всех влюбленных прошел не за праздничным столом с любимыми, а в огромной пробке. А все из-за аварии, которая утром произошла на мосту через ВДСК. Там столкнулись грузовик и три легковушки и дорога вмиг превратилась в одну сплошную пробку.

По словам очевидцев, виновником стал водитель «четырнадцатой». Якобы это он зацепил КАМАЗ, после чего протаранил еще две легковушки. Машины разбросало практически по всей дороге, свободным остался всего один ряд движения. Инспекторы ГИБДД сразу организовали тут реверсивное движение, и воскресный поток машин растянулся по обе стороны от места ДТП.

А пока гаишники разбирались с массовой аварией на мосту, немногим далее по проспекту Героев Сталинграда произошла еще одна авария – фура догнала едущий впереди бензовоз. По данным Яндекс.карты пробки на юге Волгограда достигают сейчас семи баллов.

На месте работают сотрудники ГИБДД Волгограда, информация о пострадавших уточняется.