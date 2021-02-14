Все старше 65 лет: от коронавируса умерли еще семеро волгоградцев

К сожалению, для многих пожилых людей коронавирус становится смертельным. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 14 февраля 2021 года, смертельный список коронавируса Волгоградской области пополнился сразу на семь человек. Среди них шестеро – жители Волгограда и один пенсионер из Волжского. Все из группы риска - старше 65-ти лет, все при жизни имели хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Самой младшей из сегодняшнего списка жертв ковида – 66 лет. Женщина обратилась за медпомощью только на 4 сутки после начала болезни и упустила драгоценное время. Самой старшей – было 86 лет. Она скончалась от последствия коронавируса в больнице №1 Волгограда. Там же умерла и 83-летняя жительница Волгограда, и 74-летний мужчина из областного центра.

Попали в список еще две бабушки: одной было 80 лет, другой – 83 года. Обе проживали в Волгограде. Но одна лечилась 5 дней сама, пока не стало совсем худо, вторая – под наблюдением медиков, но и ее не спасли.

Не смог одолеть коронавирус и 76-летний житель Волжского, хотя он тоже сразу обратился за медпомощью и следовал всем рекомендациям врачей.

К слову, сегодня Волгоград и Волжский почти сравнялись по числу новых случаев COVID-19: в областном центре положительный результат получили 56 жителей, а в городе-спутнике – 54. Всего на сегодняшний день новые пациенты с коронавирусом зарегистрированы в 16-ти районах Волгоградской области. Больше всего на периферии – в Михайловском, Палласовском и Камышинском районах. 55 новых пациентов – это опять волгоградцы из группы риска – старше 65 лет.