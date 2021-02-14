Каждая четвертая жалоба волгоградцев в ГЖИ - на суммы в платежках за коммуналку

Судя по разгоревшемуся в феврале коммунальному скандалу с платежками за отопление, жалоб на платежки в Волгограде станет еще больше. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Если верить статистике Госжилнадзора, то волгоградцы в 2020-м году меньше жаловались на техсостояние жилого фонда. А вот на завышенные суммы в платежках, наоборот, больше.

- За 2020 год в Госжилинспекцию от волгоградцев поступило 30,7 тысяч жалоб. Из них 28,5% обращений касались неудовлетворительного состояния домов. По сравнению с 2019-м это на 2,8% меньше, - уточняют в инспекции.

А вот на несоблюдения управляющими организациями порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги пожаловалось больше - 23,7% от всего числа обращенийкасались именно этого вопроса. И это на 0,8% больше, чем в 2019-м. А, судя по скандалу, который разразился в феврале, когда волгоградцам пришли завышенные счета на отопление, число подобных жалоб в 2021 году, увеличится еще больше.

Кроме того, собственники жилья жаловались на плохое качество коммунальных услуг, на перебои с подачей воды или отопления.

- Перерасчет в пользу жильцов составил свыше 38,3 миллиона рублей, - отмечают в ГЖИ.

В Госжилинспекции уверяют: «в 2020-м управляющие и ресурсоснабжаюшие организации обязали устранить все недочеты в работе. По итогам проведенных мероприятий завели 2,6 тысячи административных дел, 1,2 тысячи должностных и юридических лиц оштрафовали на общую сумму 72 миллиона рублей». Мол, в таком ключе будут работать и далее.