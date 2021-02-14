В парке Гагарина в Волгограде перекосило памятник на братской могиле

Фото администрации Волгограда.

Пока рабочие ждут благоприятной погоды, чтобы продолжить реконструкцию парка Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда, эксперты готовят проектную документацию. Дело в том, что памятник, установленный в парке на «Братской могиле воинов 62 и 64 Армии», пришел в неудовлетворительное состояние. Он покосился, часть плит отпала и его надо просто срочно спасать.

Фото администрации Волгограда.

Так как этот памятник является объектом культурного наследия региона, прежде, чем приступить к его ремонту, проект должен был получить заключение экспертной комиссии. Мэрия Волгограда в прошлом году провела аукцион на разработку проектно-сметной документации по ремонту памятника. На днях на портале регионального комитета госохраны объектов культурного значения появилось заключение экспертов.

Как сказано в этом заключении астраханских экспертов: «Состояние памятника неудовлетворичельное, на гранитных плитах основания и пьедестала трещины и сколы.

«Швы между плитами увеличились, произошло небольшое смещение в горизонтальном направлении, наблюдается незначительный перекос, накрывные гранитные плиты лежат не в плоскости, выступают по высоте и в стороны, местами отошли от основания», - сказано в заключении.

Фото администрации Волгограда.

Сама скульптура воина в шинели с пулеметом в одной руке и каске –в другой, по мнению экспертов почти не пострадала и находится в нормальном состоянии. Таким образом, менять придется только пьедестал.

Проект восстановления памятного знака уже готов, выполнила его фирма ООО «СтройПортал» (Волгоград). Получила за это 1,1 миллиона рублей (ровно такая сумма значится в документах на разработку проекта, представленная на сайте госзукупок).