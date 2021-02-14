На трассе под Волгоградом сбили мужчину: водитель сбежал

Фото из архива КП.

За минувшие сутки, 13 февраля, в Волгограде и области произошло 4 серьезных аварии, в которых пострадали шесть человек. Двое из них – в ДТП, которое произошло 13 февраля в Красноармейском районе Волгограда.

- Случилось это примерно в 17.00. 24-летний водитель на «ВАЗ-21103» мчался по улице Мачтозаводской в сторону улицу Танеева. Да так, видимо, торопился, что даже не притормозил перед знаком «Движение без остановки запрещено». Он не пропустил «Хендэ Акцент», за рулем которого ехал 44-летний мужчина, и врезался в иномарку на полном ходу. К сожалению, не обошлось без пострадавших: в больницу с места ДТП увезли 21-летнего пассажира «ВАЗа» и 32-летнего пассажира «Акцента», - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Кроме того, в число пострадавших попали сегодня два пешехода: 78-летняя женщина попала под колеса «Дэу Нексии» в Волжском, хотя переходила дорогу по «зебре»; а в Городищенском районе на трассе сбили 37-летнего мужчину.

Пешеход шел ночью по обочине дороги М-6 «Каспий», когда его сбила машина. Причем водитель не остановился.

- Пострадавшего привезли в больницу с травмами, а виновника ДТП теперь разыскивает полиция, - уточняют в ведомстве.