В Волгоградской области ветер срывает крыши и повалил светофор

Февраль в этом году решил напомнить волгоградцам, что значит настоящая зима – лютая и снежная. Сегодня ночь, 14 февраля, была морозной и ветреной, да такой, что в Волгоградской области намело сугробы по пояс, а местами метель сносила крыши. В Волжском сильный ветер даже сорвал с консоли светофор и повалил его прямо на перекресток.

«Светофор покинул чат», «Устал, прилег…», «Чет приуныл», - шутят волгоградцы в группе ВК Road Help Волжский, где очевидцы разместили фото «пострадавшего». - «Ветром сдуло, хорошо еще что не на крышу автомобиля кому-то…».

Напомним, что сильный ветер волгоградские синоптики пророчат и в течение всего 14 февраля: местами порывы будут достигать 14-21 метра в секунду. А температура воздуха в отдельных северных районах Волгоградской области опустится до минус 10-14 градусов.

Так что постарайтесь сегодня обходить шаткие строения и старые деревья. Да и прогулки с любимыми все же лучше отложить.