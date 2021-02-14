Волгоградцев поздравят с Днем влюбленных в электричках

Сегодня, 14 февраля, весь мир отмечает День влюбленных. Волгоградцы не отстают: покупают подарки любимым, готовят сюрпризы и необычные признания в любви. На железнодорожном вокзале в Волгограде тоже поддержали сердечные порывы и установили стенд с валентинками, где каждый желающий мог оставить послание-поздравление для своей половинки.

- Сегодня самые лучшие и трогательные тексты, которые оставят наши гости, будут озвучены в городских электричках по громкой связи, - рассказывают «КП-Волгоград» о необычной акции Привжд ко Дню влюбленных.

Если вы еще не придумали подарок для любимой или любимого, торопитесь, у вас есть шанс отличиться и удивить.