Сторонники волгоградского времени обратились в суд

Сторонники волгоградского времени добрались до суда Фото: Александр КУЛИКОВ

Сторонники волгоградского времени не прекращают борьбу за возвращение местного времени. Они планируют организовать новый референдум, собираются писать жалобы в приемные депутатов и чиновников разного уровня. И теперь активисты подали в суд. 16 февраля в Центральном районном суде Волгограда будет рассматриваться коллективное исковое заявление о признании незаконным опроса населения, который состоялся прошлым летом. По его итогам Волгоградская область вернулась на московское время.

- Всем, кто готов дать свидетельские показания о том, как он голосовал несколько раз, что паспорт никто не спрашивал, списки голосующих не велись, можно было голосовать на любом участке и неоднократно, опечатанные ящики отсутствовали, опросных листков можно было набрать сколько пожелаешь, просьба подходить в 10:00 к зданию Центрального райсуда, - отметили сторонники волгоградского времени.

Активисты просят свидетелей нарушений, которые придут на заседание 16 февраля, заранее написать на электронную почту komanda75as@gmail.com свои имя, фамилию и отчество, а также адрес регистрации. Иначе их не пропустят в суд.

Напомним, в 2018 году на референдуме большинство жителей Волгоградской области проголосовали за переход на местное время. Регион стал жить на час вперед от Москвы. Однако местные депутаты на основании трех обращений решили вернуть волгоградцев на московское время. Летом 2020 года был проведен опрос, на котором большее число жителей проголосовало за очередную смену часовой зоны. В декабре инициативу волгоградских парламентариев поддержали в Госдуме и Совете Федерации. Закон подписал президент Владимир Путин. И с 27 декабря 2020 года Волгоградская область снова живет по московскому времени.