В Волжском более миллиона рублей потратят на отлов бездомных собак

Собаки после лечения и чипирования вернутся на волю через 21 день Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волжском решили отловить бездомных собак, которые обитают на улицах города и держат в страхе жителей кварталов. В городе-спутнике потратят 1 миллион 327 тысяч рублей на отлов дворняг. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию на сайте Госзакупок, за эти деньги подрядчик во втором по величине городе Волгоградской области должен вакцинировать, чипировать, вылечить уличных животных. Также собаки должны содержаться в течение 21 дня, а затем их снова вернут на улицы Волжского. При этом более миллиона рублей будет потрачено на отлов всего лишь 95 собак. Поэтому вряд ли удастся полностью решить вопрос с гуляющими дворнягами.

В документах указывается, что победившая на торгах организация утилизирует по две собаки, если они погибнут после медикаментозной эвтаназии или естественным путем. Отметим, что заказчиком на аукционе выступает комитет по обеспечению жизнедеятельности администрации Волжского.

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