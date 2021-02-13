11 детей и 44 пенсионера: кто и где заболел коронавирусом в Волгоградской области 13 февраля

По-прежнему ковид выявляют чаще всего среди пациентов среднего возраста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно все большее число жителей Волгоградской области сталкиваются с коронавирусом. Хотя темпы прироста заболеваемости в последние недели снизились, но все равно вирус не перестает заражать новых пациентов. 13 февраля в области заболели 218 человек. Почти треть из этого числа приходится на Волгоград. Сегодня в городе-герое положительные результаты тестов получил 71 житель. 21 заболевший в субботу в Волжском. Также новые случаи COVID-19 выявили в 24 районах Волгоградской области.

География распространение коронавируса в Волгоградской области на 13 февраля Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Камышинском районе 15 жителей начали борьбу с коронавирусом, в Клетском – 13. В Михайловском районе заболели 12 человек, по 10 – в Николаевском и Урюпинском. В Городищенском и Среднеахтубинском районе – по 8 новых пациентов с ковидом, в Алексеевском и Октябрьском – по 7. По 5 заразившихся выявили в Серафимовичском и Старополтавском районах, 4 – в Ленинском. В Еланском, Палласовском, Светлоярском районах по 3 новых случая коронавируса, в Быковском, Иловлинском, Калачевском и Новониколаевском – по 2. В Жирновском, Киквидзенском, Котовском, Новоаннинском и Руднянском районах по одному жителю получили положительные результаты тестов.

В Волгоградской области становится меньше маленьких пациентов с коронавирусом. Сегодня вирус выявили у 11-ти детей, трем из от одного до шести лет. Заболели 6 мальчишек и девчонок 7-14 лет и 2 подростка 15-17 лет. Среди пенсионеров старше 65-ти ковид подтвердился у 44-х человек. Заразились 24 волгоградца 18-29 лет. Наивысшие цифры прироста по-прежнему среди жителей области среднего и предпенсионного возраста. 13 февраля подхватили COVID-19 70 человек 50-64 лет и 69 волгоградца 30-49 лет.