Нужно больше крови: в Волгоградской области донорами антиковидной плазмы стали более двух тысяч человек

Переболевших ковидом волгоградцев просят стать донором плазмы Фото: Иван МАКЕЕВ

Переливание антиковидной плазмы крови остается одним важным способом лечения пациентов, которые страдают тяжелой формой коронвируса. В Волгоградской области уже 2223 жителя, кто успешно поборол вирус, стали донорами. Благодаря им собрали 2070 доз – это около 578 литров плазмы. Их передали в инфекционные стационары для лечения больных с COVID-19. Пациентам уже перелили 566 литров антиковидной плазмы, сообщили «КП-Волгоград» в облздраве.

От каждого донора берут 450 миллилитров крови. Из нее после переработки получают от 250 до 270 миллилитров лечебной дозы плазмы. Медики подтверждают, что случаев ухудшения состояния пациентов после переливания антиковидной плазмы в регионе не было. Такая терапия наоборот способствует выздоровлению.

В облздраве добавили, что потребность в донорах остается высокой. Переболевших коронавирусом жителей просят обращаться в Волгоградский областной центр крови по телефону (8442) 37-69-65. Специалисты принимают звонки по будням с 13.00 до 15.00.