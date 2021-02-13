Снег, ураганный ветер и -16: в воскресенье в Волгограде будет холодно

Снегопада в Волгограде пока не ждут. Осадки будут небольшими. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области возвращаются февральские холода. Ночью и днем 14 февраля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в воскресенье ночью и утром местами пройдет снег от небольшого до умеренного. Днем в отдельных районах региона будут небольшие зимние осадки. Местами начнется метель. На заметку автомобилистам: в Волгограде и области на дорогах будет гололедица. Усилит ощущения холода сильный ветер. Он будет дуть с запада с порывами 16-21 метр в секунду. В ближайшие сутки усилится мороз.

В Волгоградской области ближайшей ночью температура воздуха опустится до 6-11 градусов мороза. По северу региона столбики термометров упадут до -16. Завтра днем -5-10, в отдельных районах 10-14 градусов мороза.

В Волгограде в ночь с субботы на воскресенье температура будет 8-10 градусов ниже ноля. Днем 14 февраля 5-7 мороза.