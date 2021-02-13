От коронавируса умер молодой волгоградец

Специалисты подтвердили в Волгоградской области еще 5 смертей от COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области каждый день фиксируются новые летальные исходы от коронавируса. За все время жертвами пандемии стали 682 человека. Становится смертельным вирус не только для пожилых людей с хроническими заболеваниями, но и для молодых. 13 февраля в регионе подтвердились 5 случаев гибели от ковида, в том числе не справился с коронавирусом 35-летний волгоградец.

Молодой мужчина имел проблемы с сердцем и нервной системой. При первых признаках ковида он решил справиться самолечением. Но спустя 5 дней из-за ухудшения состояния он отправился в поликлинику. После проведенного обследования его направили в 5-ю клиническую больницу, рассказали "КП-Волгоград" в оперативном штабе. Но спасти пациента медики не смогли.

Две 82-летние пенсионерки из Волгограда с хроническими заболеваниями также надеялись самостоятельно побороть вирус. Но безуспешно. К сожалению, не помогла и госпитализация в ковидные госпитали. На 4-й день недомогания за медпомощью обратился 79-летний камышанин с хроническим вирусным заболеванием. Его положили в 1-ю городскую больницу. Не удалось справиться с коронавирусом и 75-летнему жителю Даниловского района. Он на протяжении пяти дней занимался самолечением, после чего он оказался в Городищенской ЦРБ. У пенсионера были проблемы с сердечно-сосудистой и мочевыделительной системой.