Под Волгоградом под колесами авто погибла пенсионерка

Женщина в Михайловском районе скончалась до приезда скорой помощи Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области накануне, 12 февраля, под колесами машины погибла пенсионерка. Трагедия случилась в 16.41 в Михайловском районе. 31-летний водитель на «Chevrolet Cruze» ехал по улице Свободы, где сбил 68-летнюю женщину. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, пешеход пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Пенсионерка получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась до приезда скорой.

В Тракторозаводском районе Волгограда вечером в пятницу также случилось ДТП с участием пешехода. В 18.15 на улице Ополченской 48-летний мужчина за рулем автомобиля «Газель» наехал на 39-летнюю женщину. Она пыталась перебежать дорогу по «зебре» на красный сигнал светофора. Пострадавшую женщину неотложка увезла в медицинское учреждение.