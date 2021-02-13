Встреча с командой Слуцкого: на заключительном сборе волгоградский «Ротор» проведет 4 матча

Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» определился с соперниками по матчам на заключительном, третьем сборе в турецком Белеке. Подопечные Александра Хацкевича будут тренироваться там с 15 по 24 февраля. За это время сине-голубые проведут 4 спарринга. 16 февраля планируется игра с «Динамо» из Батуми. В сезоне 2020 года этот клуб стал вице-чемпионом Грузии. Кстати, батумскому «Динамо» принадлежат права на нападающего Джовино Фламариона, который в аренде в «Роторе».

18 февраля сине-голубые должны сыграть с казанским «Рубином», тренирует который волгоградский специалист Леонид Слуцкий. 20 февраля состоится встреча с «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии этот коллектив занял третье место. И завершит сбор «Ротор» матчем с действующим чемпионом Казахстана - «Кайратом» из Алматы.

Отметим, на зимних сборах волгоградская команда провела уже 5 матчей, в которых одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью. Сезон Российской премьер-лиги для «Ротора» возобновится 26 февраля гостевой встречей с «Тамбовом».