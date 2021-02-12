«Спасибо медикам, что дают мне отсыпаться»: квадромама рассказала, как справляется с четверняшками

Фото с личной странички Виктории Маркович.

«Сегодня, по акушерским неделям было бы 34 недели. То есть нам почти месяц», - радуется волгоградская квадромама Виктория Маркович, глядя на своих мальчишек-четверняшек. Женщина постепенно привыкает к своему «детскому мини-садику» и уже подводит первые месячные итоги.

«Итак, к сегодняшнему дню Кирилл весит уже 1894 граммов и уже хорошо кушает. Дима тоже не отстает – его вес 1864 граммов. Рома – самый крупный из всех – 2068 граммов. Но он – ленивая попка, не хочет сосать никак. Сегодня переложили его уже в обычную кроватку без подогрева, чтобы привыкал. Самый маленький Богдан с 900 граммов подрос до 1303 грамма. Но еще кушает через зонд. Все еще нуждается в кислороде, тяжело ему еще самому дышать», - поделилась с подписчиками первыми достижениями четверняшек.

Справляться с такой мини-футбольной командой мальчишек, женщине, конечно же, еще тяжело. Поэтому она с малышами находится еще в перинатальном центре №2 Волгограда.

«Спасибо медперсоналу, что забирают у меня детей на пару часов днем и дают мне поспать. А то мне сил уже не хватает. Вчера заснула прямо во время сцеживания молока, - улыбается Виктория. – Ох, то ли еще будет…»