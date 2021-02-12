Антирекорд: семь волгоградцев попали в смертельную статистику COVID-19

Фото администрации ВО.

Сегодня, 12 февраля, смертельный список коронавируса в Волгоградской области пополнился сразу на семь человек. В региональном оперштабе официально подтвердили смерть от COVID-19 у трех женщин и четырех мужчин. Самому младшему из них было 46 лет, самой старшей – 84 года.

46-летний житель Камышина поступил в районную больницу с резкими болями. Поначалу его отправили в хирургию, но при обследовании выяснилось, что у него коронавирус и уже начались осложнения в виде двухсторонней пневмонии. Его срочно перевели в инфекционное отделение, но было поздно. Из-за целого «списка» хронических заболеваний (сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы) врачам не удалось его спасти.

Не смог побороть ковид и 47-летний житель Городищенского района, хотя он обратился за медпомощью с первых дней заболевания. Лечился амбулаторно, потом в больнице №7, там же и скончался.

Попали в летальный список и четыре жителя Волгограда: мужчина 55 лет и 69-летний пенсионер, а также две пожилые женщины – 73 и 82 года. Седьмой жертвой в списке значится 84-летняя бабушка из Городищенского района. Все были «сердечниками», при этом все лечились под наблюдением медиков с первых дней заболевания, но помочь им врачи не смогли.