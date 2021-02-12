Волгоградца отправили в колонию на три с половиной года за пьяное вождение

36-летнего жителя Новониколаевского района Волгоградской области отправили в колонию-поселение на 3 года и 4 месяца за вождение в пьяном виде. Именно такой приговор ему сегодня вынес Новоаннинский райсуд. Вердикт только на первый взгляд суровый, но по-другому, кажется, этого мужчину не перевоспитать. Ведь за несколько месяцев он дважды попался нетрезвым за рулем, причем в одном случае его пьяное вождение закончилось аварией с пострадавшим.

Как сообщает волгоградская прокуратура, в апреле 2020-го обвиняемый попал в ДТП по дороге из хутора Дуплятский в поселок Новоаннинский. Его 38-летний пассажир получил тяжелые травмы, а на виновника, который как выяснилось, был нетрезв, завели уголовное дело. Но в августе 2020-го, несмотря на то, что еще шло разбирательство по данному делу, он вновь сел за руль в пьяном виде. 29 августа его поймали сотрудники ДПС с перегаром, правда, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

- Суд также лишил его права садиться за руль в течение 2 лет и 8 месяцев, уточняют в прокуратуре. - Приговор в законную силу не вступил.