Цветы, наушники и игрушки: что волгоградцы подарят любимым на 14 февраля

В этом году волгоградцы не будут "шиковать" с подарками для любимых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До Дня всех влюбленных остается несколько дней и волгоградцы торопятся купить подарки своим «половинкам». Ажиотажа в Волгограде, надо сказать, нет. Да и подарки, судя по опросам, стали скромнее: никаких бриллиантов и шуб, мужчины ограничатся «джентельменским набором», а женщины – мобильными аксессуарами. Так, по данным Волгоградстата в список самых популярных подарков, которыми волгоградцы стараются порадовать свою вторую половинку, попали: мягкие игрушки, цветы, шоколадные конфеты, сумки, духи, планшеты и смартфоны, беспроводные наушники, часы, ремни, и книги.

Инфографика Волгоградстата.

Накануне Дня всех влюбленных специалисты Волгоградстата посчитали, сколько средств в среднем придется потратить, чтобы удивить и порадовать любимых. Так, букет цветов (из 7 штук) обойдется в среднем в 833 рубля. Меньше всего потратят на книги – в среднем 300 рублей, и игрушки – 534 рубля. В числе самых дорогих – планшеты (за 11790 рублей) и смартфоны (в среднем за 8243 рубля).