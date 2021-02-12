В аэропорту Волгограда не могут дождаться двух самолетов

В Волгоград не могут прилететь самолеты из Москвы и Минеральных Вод Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Международном аэропорту Волгограда снова задерживаются рейсы. 12 февраля воздушная гавань пока не может дождаться двух самолетов. Но если накануне время вылетов и прилетов лайнеров переносилось из-за тумана в городе-герое, то сегодня не волгоградские метеоусловия вмешались в работу авиасообщения. Как рассказала «КП-Волгоград» ведущий специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова, 12 февраля 2 рейса задерживаются в связи с поздней подготовкой воздушных судов в аэропортах вылета. Из-за снегопада масса самолетов стоят в воздушных гаванях Москвы.

В Волгоград в 15.50 должен был прилететь борт авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод. Сейчас ожидаемое время вылета в 17.15 и прибытие в город-герой в 19.10. Задерживается самолет «Аэрофлота» из столичного «Шереметьево», который должен был приземлиться в 16.25. Теперь его готовы встретить в Волгограде в 19.55. Так как лайнеров никак не дождутся в волгоградском аэропорту, то задерживаются и их вылеты в обратном направлении. В Минеральные Воды рейс перенесли на 19.10, а в Москву – на 20.55.