В Волгограде построили новый вольер для бездомных собак

В новые вольеры уже заселяют новых "жильцов". Фото администрации Волгограда.

В горпитомнике Волгограда сегодня принимают новых «жильцов»: для бездомных собак здесь построили новый вольерный комплекс, который способен принять 100 дворняг.

- Площадь нового вольера – 150 квадратных метров. На днях доделали будки и настелили мягкую подстилку. Собак распределяют по возрасту, по половому признаку, по размерам и даже по характеру. Кормят дважды в день: сухой корм и горячая каша. Щенята при этом содержатся отдельно, для них создана специальная зона для выгула и кормят их три раза на день, - рассказывают в мэрии.

Вольер рассчитан на 100 питомцев, которых здесь полечат и стерилизуют. Фото администрации Волгограда.

Ежедневно сюда привозят по 15-20 собак, спасенных с улиц. Специалисты их прививают и стерилизуют, при необходимости – лечат. А через 10 дней реабилитации отпускают в привычную им среду обитания, то есть обратно на улицы города.

- Такой порядок регламентирован федеральным законодательством. Но сотрудники горпитомника проводят активную работу по поиску новых владельцев для своих питомцев. Так, уже около 300 собак удалось пристроить в семьи, - говорят в мэрии.