Скрывали доходы, недвижимость, бизнес: работников волгоградского УФСИН проверили на коррупцию

Должностные лица колоний утаивали свои доходы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области сотрудников УФСИН проверили, как они исполняют требования законодательства о противодействии коррупции. Оказалось, что должностным лицам исправительных колоний есть что скрывать. Прокуратура региона выявила, что некоторые из них предоставляют неверные сведения о доходах и имуществе.

У трех сотрудников ИК-9, ИК-19 и Камышинской воспитательной колонии в справках о доходах не было информации о принадлежащим им недвижимости, в том числе за пределами Волгоградской области. 15 должностных лиц не указали сведения о полученных ими и их супругами доходах. Нарушители нашлись в КП-3, ИК-5, ИК-9, ИК-19, ИК-24, ИК-25, ИК-26 и КП-27. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, работники УФСИН скрыли суммы доходов от 10 до 108 тысяч рублей. Также сотрудница КП-3 утаила, что у ее супруга есть бизнес.

Прокуратура вынесла представление в адрес начальника УФСИН России по Волгоградской области. 15 должностных лиц привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.