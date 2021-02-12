Оттепели конец: в Волгограде 13 февраля вернутся морозы и пойдет снег

В субботу будет морозная и снежная погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградскую область возвращается зима. Неделя весенней оттепели подошла к концу. Уже завтра, 13 февраля, будет мороз и пойдет снег. При этом сохранятся туманы, гололедно-изморозевые явления и сильный ветер. В Волгограде и области ночью и завтра днем будет облачно. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, на дорогах гололедица. Так что водителям не стоит расслабляться и ездить, строго соблюдая правила на дорогах. В ночные часы осадки не прогнозируются, зато завтра днем ожидается снег от слабого до умеренного. Ветер будет дуть с юго-запада с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха по Волгоградской области в ночь с пятницы на субботу составит 3-8 градусов мороза. В северных районах похолодает до -13. Завтра днем мороз 2-7 градусов.

В Волгограде ближайшей ночью столбики термометров будут показывать 3-5 со знаком «минус». Завтра 2-4 градуса ниже ноля.