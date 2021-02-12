Волгоградский полицейский спас дальнобойщика, чья фура сломалась на трассе

У грузовика лопнуло колесо, да еще и солярка закончилась. Хорошо, что инспектор ДПС ехал мимо. Фото: Олег УКЛАДОВ

Нарекания на работу инспекторов ДПС мы слышим часто, а, между тем, именно они первыми приходят на помощь водителям в случае. Вот на днях под Волгоградом инспектор отдельного батальона ДПС областного управления ГИБДД буквально спас дальнобойщика из Ростовской области.

Случилось это 10 февраля на трассе А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Сергей Малинчук ехал по маршруту патрулирования, когда на 135 километре увидел на обочине «КамАЗ», груженный деревянными поддонами. У грузовика лопнуло колесо и водитель никак не мог справиться с поломкой. В тот день еще и мороз был крепкий, прогревая кабин, чтобы не замерзнуть, в машине еще и солярка закончилась. 46-летний дальнобойщик посетовал, что замерзает, да еще и срывает срок поставки груза. Волгоградский полицейский помог водителю заменить колесо, после чего привез ему топливо с ближайшей АЗС.

Когда водитель из Ростовской области добрался в пункт назначения, он позвонил на телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области, и оставил слова благодарности для нашего инспектора.