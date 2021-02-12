В Волгоградской области ростовчане из-за четырех миллионов избили супружескую пару

Устроившим разбой грозит лишение свободы от восьми до 12-ти лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области три ростовчанина ждут суда. Они обвиняются в разбое, который устроили осенью 2019 года. Сообщники узнали от своего знакомого, что в Городищенском районе живет богатый человек. Якобы сын у него стащил из сейфа 400 тысяч рублей, а мужчина даже не заметил пропажи. Тогда трое сообщников договорились ограбить волгоградца. 14 ноября они проникли в частный дом, где напали на 42-летнего хозяина и его 31-летнюю жену.

Преступники потребовали выдать им 4 миллиона рублей и стали избивать мужчину железными трубами, угрожая расправой над супругой. Однако женщине удалось выбежать из дома и попросить о помощи соседей. Сообщники испугались и поспешили на выход, прихватив с собой кошелек хозяина дома с десятью тысячами рублей. Устроивших разбой жителей Ростовской области поймали, они находятся под стражей. И теперь прокуратура утвердила обвинение.

Материалы уголовного дела передали в Городищенский районный суд. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, трем ростовчанам грозит от восьми до 12-лет тюрьмы.