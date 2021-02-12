В Волгограде проститутки работали под видом массажисток

Фото из архива КП.

В Волгограде под вывеской массажного салона работал «салон» интимных услуг. И не где-то на окраине, а прямо в центре города. На днях туда нагрянули с облавой сотрудники угрозыска регионального Главка и задержали не только массажистку-развратницу, но и ее сутенершу.

Как установили в ГУ МВД по региону, владелицей салона и организатором незаконной деятельности является 34-летняя жительница Волгограда. Это она нашла четырех женщин, которые и оказывали клиентам интимные услуги. Работали они, между прочим, с октября 2019 года.

- На 34-летнюю волгоградку завели уголовное дело по статье «организация занятия проституцией». Женщина уже во всем созналась. Грозит ей по закону до 5 лет лишения свободы, - уточняют в полицейском ведомстве.

Задержали и одну проститутку – женщину 37 лет. Ее привлекли административной ответственности (за занятие проституцией). Остальных жриц любви, которые работали в этом салоне под видом массажисток, еще ждет наказание.