Под Волгоградом в горящем доме погиб 62-летний пенсионер

Ранним утром 12 февраля в Руднянском районе Волгоградской области в пожаре погиб 62-летний мужчина. Трагедия случилась в селе Сосновка в деревянном домике по улице Октябрьской. Соседи позвонили на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 05:58 часов. На место оперативно приехали спасатели.

- Пожарные расчеты отдельного поста противопожарной службы села Сосновка ликвидировали горение в 06:15 часов. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

На месте происшествия обнаружили тело мужчины, который, к сожалению, не смог выбраться из жилища. Эксперты пожарной лаборатории разбираются в обстоятельствах возгорания. А спасатели предупреждают волгоградцев о последствиях нарушений элементарных правил пожарной безопасности. В случае ЧП необходимо незамедлительно позвонить по номеру «101».