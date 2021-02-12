Финалист шоу «Голос» Дмитрий Венгеров выступит в Волгограде 8 марта

Дмитрий Венгеров. Фото: Первый канал

«Волгоградцы! Не знаете, что подарить любимым женщинам на 8 марта? Ну, конечно же, билеты на Митяя!!! Приезжаю в родной город, в прекрасный женский день, буду вместе с крутейшими музыкантами петь для вас самые любимые песни!» - анонсировал свой концерт в городе-герое финалист шоу «Голос» Дмитрий Венгеров.

Концерт «И это все о ней» состоится 8 марта в 18:00 в Волгоградской областной филармонии. Кстати, билеты уже в продаже на сайте (стоимость от 500 до 1500 рублей).

Певец анонсировал свой концерт в Волгограде в инстаграме. Фото: инстаграм Дмитрия Венгерова.

Напомним, что в интервью с «КП-Волгоград» Дмитрий Венгеров, так полюбившийся российской публике с первых выступлений на «Голосе», поделился планами приехать в Волгоградскую область и дать несколько концертов, ведь он родился и вырос в Волгограде. Певец отметил, что исполнит как песни с проекта («Полковнику никто не пишет», «Районы-кварталы» и другие), так и собственные треки.

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