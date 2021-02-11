Ошибки в показаниях: волгоградцам пояснили высокую плату за отопление

Волгоградцы получили просто "аховские" счета за отопление в январе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На днях в волгоградском Госжилнадзоре пообещали, что накажут «нагревшихся» на баснословных суммах в платежках за отопление (за декабрь и январь), если найдут нарушителей. Сегодня отчитались: провели проверки по всем 9 многоквартирным домам Ворошиловского района, чьи жители ахнули, увидев счета за тепло. Виновных нашли. Говорят, все из-за халатности управляющих компаний.

- В основном, завышенные счета за отопление в январе 2021 года люди получили из-за ошибок при передаче показаний общедомовых приборов учета в расчетные центры, - поясняют в администрации Волгограда.

Еще в трех домах (дома №2 и 6/1 по улице Лавочкина, а также в доме №19 по улице Циолковского) ошибок в показаниях не нашли, а перерасход теплоносителя произошел из-за сбоя оборудования.

- В данных домах управляющие компании просто вовремя не устранили сбой в работе автоматики регулирования параметров теплоносителя. Произошел этот сбой из-за того, что ненадлежащей эксплуатации внутридомового оборудования. Отсюда и перерасход тепловой энергии, отсюда и большие суммы в платежках за отопление, - говорят в мэрии.

Нерадивые УК обещают наказать. Материалы проверок передадут в Госжилинспекцию для принятия решений. По остальным домам, где волгоградцы также получили завышенные счета за отопление, проверки еще идут. Чиновники обещают, что встречи с собственниками пройдут во всех районах города, отчитаются по каждому нарушению.