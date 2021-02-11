На Волжской ГЭС уменьшили сбросы воды

Росводресурсы корректируют режимы работы ГЭС, чтобы подготовиться к весеннему половодью. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С сегодняшнего дня, 11 февраля, на Волжской ГЭС установили новый режим работы: Росводресурсы предписали уменьшить сбросы воды на ближайший месяц. Так, с 11 февраля по 10 марта 2021 года Волгоградский гидроузл будет работать со среднедекадными расходами воды 4800 – 5000 кубометров в секунду. Отметим, что до этого расходы воды составляли 5000 – 5200 кубометров в секунду.

Поясняют такое решение тем, что «к весне водохранилища надо подготовить к пропуску большого количества воды. Поэтому в январе-феврале начинается сработка – уменьшение запасов воды в течение интервала времени, когда расходы воды из водохранилища превышают приток».

В январе, по данным Росводресурсов, суммарный приток 8,4 км³, что близко к норме. В феврале большой приток воды ожидается в Иваньковское водохранилище – 160% от нормы, Куйбышевское – 154% и Шекснинское – 139%.