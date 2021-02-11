В Волгограде за сутки скончались три бывших судьи

Прискорбное совпадение, но за один день в Волгограде скончались сразу два бывших сотрудника Арбитражного суда. 9 февраля ушел из жизни первый председатель этого суда Станислав Иванович Комов. Ему было 84 года, из которых более 14-ти лет он проработал в Волгоградском Арбитражном суде

«Он был настоящим профессионалом своего дела, не только высококвалифицированным судьей, но и ответственным и справедливым руководителем, добрым, отзывчивым, искренним человеком», - гласит некролог от коллег.

В тот же день не стало и Светланы Пак. Ей было всего 67 лет. Уроженка Республики Узбекистан она переехала в Волгоград в 2002 году и проработала в должности судьи и председателя судебного состава Арбитражного суда региона более 14 лет.

Сегодня пришло известие еще об одной утрате – на 82-м году ушёл из жизни судья Волгоградского областного суда в отставке Чистяков Евгений Петрович. Он проработал в облсуде 21 год. Прощание с Евгением Петровичем состоится 12 февраля, в 12.00 на Димитриевском кладбище.

Соболезнования.