В Волгограде появится Зацарицынский форштадт

Фото облкомкультуры.

В историческом центре Волгограде, где сейчас расположен Казачий театр, много красивых зданий старинной архитектуры. Вот и возникла идея сделать из этого «микрорайона» Зацарицынский форштадт. На днях в Доме архитектора обсуждали концепцию развития кварталов эпохи Царицына.

Пока конкретных проектов нет. Но, известно, что в планах сделать во внутреннем дворике театра открытую мобильную сцену для работы на свежем воздухе.

- Это, несомненно, привлечёт внимание более широкой зрительской аудитории для мероприятий самого различного формата, - отметили на заседании круглого стола, где обсуждалась концепция. Есть несколько проектов от архитекторов ВолгГТУ, департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда и от известного волгоградского архитектора Сергея Сена. Проекты разные, но все сходятся в одном – надо увеличить зеленую зону и создать туристические пешеходные маршруты.

- В каждой концепции представлены проекты по музеефикации территории, создании новых и сохранении существующих исторических площадок Царицынской эпохи, – отметила начальник отдела инфраструктурного развития комитета культуры Волгоградской области Инна Ковалёва.