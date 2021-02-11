Дождь и туман: дорожные службы в Волгоградской области привели в режим готовности

Погода в феврале не балует волгоградцев: мороз, снег, морось, слякоть… Завтра, 12 февраля, солнца тоже не ждите. Вместо него на Волгоградскую область обрушатся ледяной дождь и ветер, а на дорогах ожидается густой туман с видимостью не более 300-500 метров. Как сообщают «КП-Волгоград» в ФГУ Упрдор «Москва-Волгоград», дорожную технику уже привели в режим повышенной готовности.

- В случае необходимости для обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороги Волгоградской области 184 единицы техники, - уточняют в дорожной организации. - Дежурство на трассах ведется круглосуточно и при необходимости количество техники будет варьироваться в зависимости от ситуации.

Водителей же просят в такую погоду неукоснительно соблюдать ПДД, не превышать скорость и не мешать дорожной технике.

- Если возникла внештатная ситуация на дороге, можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (8442) 50-31-22, - добавляют в Упрдор.