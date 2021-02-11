Очередная финансовая пирамида развалилась в Урюпинске

Проценты КПК выплачивал только за счет взносов новичков. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области возбудили уголовное дело на экс-директора кредитного потребительского кооператива «Перспектива». Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, другими словами - в организации финансовой пирамиды. Лишились сбережений как минимум 9 жителей Урюпинска, ущерб превысил 10 миллионов рублей. Но потерпевших по этому делу может оказаться гораздо больше.

Как показала проверка прокуратуры, с 2019 по 2020 год директор КПК «Перспектива» принимала у урюпинцев денег под проценты на фиксированный срок. Вкладчики получали доходы только за счет взносов новичков, так что долго финансовая пирамида не продержалась. Женщина не вернула пайщикам вклады и проценты.

- Ввиду уничтожения подозреваемой части финансово-хозяйственной документации кооператива, установление круга потерпевших продолжается в рамках расследования уголовного дела, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Пострадавшие пайщики КПК «Перспектива» могут обратиться в местный отдел полиции.