Глава Липецкой области Игорь Артамонов снял запрет на работу кафе и ресторанов ночью

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«Текущая эпидситуация позволяет нам снять данный запрет, но это не значит, что отменяются все ограничения. Предприятия общепита могут работать ночью, но при этом они по-прежнему должны соблюдать санитарные нормы. Будем проверять, контролировать, применять необходимые меры реагирования», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин сообщил о перспективах дальнейшего сокращения коечного фонда для больных коронавирусом. Это будет возможно при условии сохранения тенденции к снижению числа заражённых COVID-19. На сегодняшний день в шести инфекционных госпиталях региона функционируют 1900 коек. Из них свободны – 30%.

При этом Александр Ильин подчеркнул, что ни в коем случае нельзя снижать темпы тестирования на коронавирусную инфекцию, особенно в муниципалитетах. «Большая просьба к главам районам, к работодателям – усилить работу по охвату населения тестированием. Все условия у нас для этого есть. Своевременное выявление инфицированных людей позволит нам избежать больших вспышек заболевания», – сказал Александр Ильин.

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. По данным на утро 11 февраля, в Липецкой области первым компонентом «Спутник-V» привиты 31314 человек. Полный курс получили 1984 человека. Около 40% вакцинированных – люди старше 60 лет. По словам Александра Ильина, одна из главных задач сейчас – обеспечить явку на вторую аппликацию препарата, чтобы у привитых выработался устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции.