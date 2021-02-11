Волгоградцам пока не разблокируют социальные проездные

Пока пенсионеры ездят по полной стоимости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже четвертый месяц пожилые волгоградцы не могут воспользоваться социальными проездными билетами и оплачивают проезд по полной стоимости. Компенсации за этот вид господдержки не предусмотрено. Поэтому старики хотят, чтобы оперативный штаб Волгоградской области отменил требование коронавирусного постановления №179, касающееся блокировки социальных карт пенсионерам старше 65 лет. Хотя бы для тех, кто уже прошел вакцинацию от COVID-19. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, пока в регионе этого не планировали.

- На оперативном штабе данный вопрос пока не поднимался, - ответили на запрос «КП-Волгоград». - Согласно постановлению губернатора, до 21 марта 2021 года достигшие возраста 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

Однако через две недели такой вопрос на повестке вполне может возникнуть. Оперативный штаб собирает предложения по поэтапному смягчению карантинных ограничений.

Напомним, продажу социальных проездных для категории 65+ в регионе заблокировали с 10 октября 2020 года, когда заболеваемость коронавирусом пошла в рост. Одновременно с окончанием дачного сезона пенсионеры потеряли возможность сэкономить на проезде. При этом в Москве тем, кто сделал оба укола вакцины от коронавируса, через две недели разблокируют социальную карту автоматически.