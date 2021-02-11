Мэр Михайловки ждет приговора за злоупотребление должностными полномочиями

Фото: Администрация городского округа город Михайловка

В ближайшие дни в Волгоградской области огласят приговор мэру Михайловки Сергею Фомину. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Сегодня, 11 февраля, в Михайловском районном суде Волгоградской области состоялись прения по уголовному делу. Прокурор попросил признать Сергея Фомина виновным в совершении преступления и наказать его штрафом в 300 тысяч рублей. Также гособвинитель настаивал на том, чтобы Сергей Фомин не мог занимать должность в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 1 год.

Мэр Михайловки вину признал, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Приговор должны огласить 15 февраля в Михайловском районном суде.

Напомним, во время следствия суд отправил Сергея Фомина под домашний арест. Ему запретили покидать место проживания с десяти часов вечера до шести утра, держаться на расстоянии не менее 30 метров от здания администрации Михайловки. Также он не может общаться со свидетелями по уголовному делу, писать и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом.