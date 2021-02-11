В Волгограде подрядчик сэкономил 200 тысяч рублей при ремонте интерната

Дешевые доски в актовом зале, меньше новых дверей, экономия на подвесных потолках и напольных покрытиях – это далеко не весь перечень нарушений, которые прокуратура Кировского района Волгограда обнаружила после ремонта в школе-интернате №4. Как выяснилось, проводил его индивидуальный предприниматель, с которым руководство учреждения заключило государственный контракт. Бизнесмен получил средства из бюджета, сделал работу и сдал объект.

- После проведения ремонтных работ заказчиком были подписаны акты об их приемке без претензий. Однако, как показала прокурорская проверка, при проведении ремонтных работ были допущены нарушения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении подрядчика, который по факту сэкономил на материалах 200 тысяч рублей, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Привлекли к ответственности и директора, оштрафовав его на 50 тысяч рублей.