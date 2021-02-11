Марганец, железо, медь и нефтепродукты: что нашли в реке Арчеда в Волгоградской области, где погибла рыба

Фото: Прокуратура Волгоградской области

В январе 2021 года в реке Арчеда во Фроловском районе местные жители заметили массовую гибель рыбы. А сама вода стала красного цвета. Экологи начали лабораторные исследования, проверку организовала и прокуратура Волгоградской области. Специалисты выяснили, что в воде значительно уменьшилось содержание кислорода из-за загрязнения, это и привело к массовому мору речных обитателей. Ранее облкомприроды сообщал, что в реку сбрасывали фекальные отходы. Сейчас специалисты также выяснили, что в пробах воды содержится много марганца, железа, меди и нефтепродуктов.

- Загрязнение реки произошло через водосброс ливневой канализации, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Из-за загрязнения в Арчеде погибло более 3 800 экземпляров рыбы, преимущественно молоди плотвы. Ущерб водным биологическим ресурсам превысил 260 тысяч рублей. Материалы надзорной проверки направили в Следственный отдел по Фроловскому району регионального Следственного управления СКР. Загрязнение реки произошло из-за отсутствия в ливневой канализации средств измерения объемов сброса сточных вод и сооружений по очистке стоков. Эти нарушения должны устранить администрация Фролово и ООО «Водоканал». Должностных лиц привлекли к административной ответственности.