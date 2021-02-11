Современные, комфортные: показали, какие новые детсады строят в Волгоградской области

Новые детские сады - яркие, уютные и выполненные по современным стандартам. Вот такой, например, недавно открылся в Городищенском районе. Фото администрации ВО.

Яркий, красочный, комфортный: новым детским садиком, который открыли в поселке Самофаловка Городищенского района, довольны и родители, и дети, и воспитатели.

А на улице у садика - комфортные площадки с павильонами и качелями. Фото администрации ВО.

В этом двухэтажном трехсекционном здании есть все необходимое и все выполнено по современным стандартам: музыкальный зал, зал для занятий физкультурой, просторные группы, новенький пищеблок. Он вмещает 140 детей (включая 40 малышей ясельного возраста). Этот детсад открыл свои двери в декабре 2020-го. До конца 2021-го откроют еще семь подобных.

В таком музыкальном зале проводят утренники детки из поселка Самофаловка. Фото администрации ВО.

«Мы должны их не только достроить, но и провести лицензирование, чтобы уже в этом году они заработали» - такую задачу поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, осматривая новый сад в Самофаловке.

Вот так выглядят уборные. Фото администрации ВО.

Надо сказать, что, несмотря на пандемию и ограничения, работы на всех этих объектах идут строго по графику. Строят в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

Есть в детсаду и современный зал для занятий физкультурой. Фото администрации ВО.

Кроме того, по решению главы региона в области реализуется отдельная государственная программа по улучшению материально-технической базы детских садов и школ. За прошлый год в 201 школе уже отремонтировали кровли, в 60-ти образовательных организациях построили новые площадки для линеек, 68 - отремонтировано оборудование пищеблоков. Меняют старые окна на новые пластиковые, монтируют новое освещение. В общем, ремонты идут полным ходом и обещают, что в 2021 году эта работа будет продолжена.