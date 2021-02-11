Банк Уралсиб запустил услугу удаленной сделки по ипотеке

Фото: пресс-служба банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб объявил о возможности заключать сделки по ипотеке дистанционно. Теперь произвести все необходимые действия при покупке готовой или строящейся квартиры у застройщиков – партнеров банка, в том числе – по программам льготной ипотеки, можно в электронном виде.

Оформить ипотечный кредит, заключить договор приобретения жилья, подать документы в Росреестр и после этого получить полный пакет зарегистрированных документов в этом случае вы будете на электронную почту.

Все документы в этом случае продавец и покупатель подписывают с использованием УКЭП (Усиленной квалифицированной электронной подписью), которую клиенту выпустит банк или застройщик.

В случае, если покупатель еще не является клиентом Банка Уралсиб, после одобрения кредита и выбора (бронирования) квартиры ему необходимо прийти лично в любой из офисов банка всего один раз для идентификации и открытия текущего счета – в любое удобное время не позднее дня сделки.

Более подробно ознакомиться с условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита – можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»