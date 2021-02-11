С начала года санавиация семь раз вылетала в Волгоградскую область

В Волгограде три больницы принимают крылатую "скорую". Фото: АВО

С начала 2021 года вертолет санавиации совершил семь вылетов в районы Волгоградской области для перевозки больных, которым требовалась экстренная медицинская помощь. Воспользовались крылатой «скорой» пятеро сердечников и двое пострадавших в ДТП на трассах региона. Первый вылет Ансата пришелся еще на новогодние праздники, хотя это и не сезон.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, по два вылета авиабригада сделала в Руднянский и Еланский районы Волгоградской области, по одному - в Михайловский, Киквидзенский и Нованнинский. На сегодняшний день помощь санавиации понадобилась только взрослым пациентам.

Напомним, вертолет санавиации появился в регионе в 2017 году. С тех пор 200 – 300 пациентов в год доставляют в больницы Волгограда на крылатой «скорой». Это не только нуждающиеся в экстренной помощи волгоградцы, но и жители районов Астраханской области. К 2024 году власти планируют завести еще один вертолет и вдвое увеличить возможности санитарной авиации.