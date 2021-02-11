Привезли на операцию, а умерла от COVID-19: врачи не спасли 44-летнюю волгоградку

Фото администрации ВО.

Уже 670 человек – ровно столько к 11 февраля 2021 года значится в официальном списке умерших от последствий коронавируса в Волгоградской области. За минувшие сутки в оперштабе подтвердили смерть еще шести пациентов – двух мужчин и четырех женщин. Одной из них было всего 44 года.

Молодая женщина из Михайловки поступила в больницу №25 Волгограда с подозрением на хирургическую патологию. Но при обследовании оказалось, что она заражена коронавирусом и у нее уже развилась двухсторонняя пневмония. Пациентку срочно перевели в инфекционный стационар, но, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось. Говорят, сердце не выдержало, так как у нее до ковида были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Кроме нее в летальный список попали 60-летний житель Камышинского района, 80-летняя женщина из Котовского района, 82-летний пенсионер из Жирновска и два жителя Волгограда – 84 и 89 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной систем.

Пожилые люди по-прежнему составляют основную часть ковидных пациентов. Так, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 54-х жителей Волгоградской области старше 65 лет. Больше всего новых больных в Волгограде и Волжском. Всего же за последний день, к 11 февраля, новые случаи зафиксированы в 16-ти районах области. Лидируют сейчас по заболевшим Михайловский, Камышинский, Старополтавский и Среднеахтубинский районы.